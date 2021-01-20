Житель Ленинградской области зарубил товарища топором в Гдовском районе, сообщает газета «Гдовская заря».

В ночь на 13 января друзья, находясь в алкогольном опьянении, поспорили. В ходе конфликта один из них взял топор и ударил другого в шею. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело своего собутыльника в автомобиль «УАЗ Патриот» и отправился в город Сланцы Ленинградской области.

Однако, доехать до места назначения преступник так и не смог. По дороге в город водитель «УАЗ» увидел полицейских. Он попытался скрыться от них, чем и привлек к себе внимание.

Сотрудники автоинспекции догнали машину. На заднем сидении они обнаружили изрубленный труп мужчины.