Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

«АиФ-Псков» рассказал, кто и почему «штурмует» российско-белорусскую границу

20 января 2021 года, 17:34

После того, как в марте 2020 года, когда Россия закрыла границы в связи с пандемией коронавируса, в Белоруссии возникла целая индустрия, специализирующаяся на нелегальных «международных перевозках». «АиФ-Псков» выяснил, кто и зачем пытается перейти белорусскую границу, сколько это стоит и чем чревато.

В статье «Переходный период» рассказывается, что поскольку путь в Российскую Федерацию оказался прегражден и для жителей Средней Азии и Закавказья, традиционно использующих аэропорт Минска в качестве «ворот» в нашу страну, спрос с их стороны незамедлительно породил предложение. И один из основных путей транзита вполне закономерно пролегает через Псковскую область.

Читайте также
Около 180 человек задержали в новогодние праздники за попытку незаконно пересечь границу в Псковской области
На форумах, в соцсетях и в мессенджере Телеграм есть немало тематических групп, в которых предлагаются соответствующие услуги. Заявленная цена вопроса — 5 тысяч рублей с человека. Но мигранты зачастую даже не догадываются, что документы, которые предоставляются для якобы легального пересечения границы являются фиктивными. И порой только по дороге в Россию узнают, что их путешествие окажется долгим и непростым.

При этом в 2020 году на российско-белорусском участке границы было задержано и привлечено к административной ответственности около двух тысяч нарушителей. В новом, 2021 году, тенденция не изменилась. Только за время новогодних праздников число задержанных нарушителей границы уже приблизилось к двум сотням.

Полный текст статьи можно прочитать здесь>>> 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Директор музея-заповедника «Изборск» : У нас очень большие планы
Михаил Ведерников провел внеплановые проверки псковских поликлиник
Поезд Псков – Москва по вторникам ходить не будет
Жители Псковской области жалуются на осмелевших волков
Житель Ленинградской области зарубил товарища топором в Гдовском районе
Центральную магистраль Пскова отремонтируют до 31 августа
Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году
Число избирателей выросло в Псковской области
Ночью в Псковской области ожидается слабая метель и снег

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района