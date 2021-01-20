«АиФ-Псков» рассказал, кто и почему «штурмует» российско-белорусскую границу

После того, как в марте 2020 года, когда Россия закрыла границы в связи с пандемией коронавируса, в Белоруссии возникла целая индустрия, специализирующаяся на нелегальных «международных перевозках». «АиФ-Псков» выяснил, кто и зачем пытается перейти белорусскую границу, сколько это стоит и чем чревато.

В статье «Переходный период» рассказывается, что поскольку путь в Российскую Федерацию оказался прегражден и для жителей Средней Азии и Закавказья, традиционно использующих аэропорт Минска в качестве «ворот» в нашу страну, спрос с их стороны незамедлительно породил предложение. И один из основных путей транзита вполне закономерно пролегает через Псковскую область.