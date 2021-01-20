Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году

В этом году в Псковской области будут выбирать руководителей трёх муниципалитетов: 11 апреля состоятся выборы главы Порховского района, в сентябре - Куньинского и Новосокольнического, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Подготовку к избирательной компании обсудили 20 января губернатор Михаил Ведерников и глава областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. На встрече отмечалось, что наиболее масштабными избирательными кампаниями для региона станут выборы в Государственную думу РФ и областное Собрание депутатов. Единый день голосования назначен на 19 сентября.