Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году

В этом году в Псковской области будут выбирать руководителей трёх муниципалитетов: 11 апреля состоятся выборы главы Порховского района, в сентябре - Куньинского и Новосокольнического, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
В этом году в Псковской области будут выбирать руководителей трёх муниципалитетов: 11 апреля состоятся выборы главы Порховского района, в сентябре - Куньинского и Новосокольнического, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.
Подготовку к избирательной компании обсудили 20 января губернатор Михаил Ведерников и глава областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. На встрече отмечалось, что наиболее масштабными избирательными кампаниями для региона станут выборы в Государственную думу РФ и областное Собрание депутатов. Единый день голосования назначен на 19 сентября.
Также Михаил Ведерников и Игорь Сопов подвели итоги выборов 2020 года. Тогда в регионе прошли 120 избирательных кампаний различного уровня. Они проводились в условиях действовавших из-за пандемии ограничений, но благодаря слаженной организационной работе избирательных комиссий, прошли без нарушений избирательного законодательства. Игорь Сопов подчеркнул, что поступившие в избирком были рассмотрены в соответствующие сроки и не повлияли на окончательные итоги голосования.