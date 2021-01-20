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Политика / Выборы

Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году

20 января 2021 года, 17:34

В этом году в Псковской области будут выбирать руководителей трёх муниципалитетов: 11 апреля состоятся выборы главы Порховского района, в сентябре - Куньинского и Новосокольнического, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Подготовку к избирательной компании обсудили 20 января губернатор Михаил Ведерников и глава областной Избирательной комиссии Игорь Сопов. На встрече отмечалось, что наиболее масштабными избирательными кампаниями для региона станут выборы в Государственную думу РФ и областное Собрание депутатов. Единый день голосования назначен на 19 сентября.

Глав трёх районов Псковской области изберут в 2021 году

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также Михаил Ведерников и Игорь Сопов подвели итоги выборов 2020 года. Тогда в регионе прошли 120 избирательных кампаний различного уровня. Они проводились в условиях действовавших из-за пандемии ограничений, но благодаря слаженной организационной работе избирательных комиссий, прошли без нарушений избирательного законодательства. Игорь Сопов подчеркнул, что поступившие в избирком были рассмотрены в соответствующие сроки и не повлияли на окончательные итоги голосования. 

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