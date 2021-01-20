Число избирателей выросло в Псковской области

В Псковской области на тысячу увеличилось число избирателей, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона. По данным на 1 января, проголосовать на выборах могут свыше 525 тыс. псковичей.

Численность избирателей в регионе уточняется дважды в год: на 1 января и на 1 июля.

Обновлённые данные на 1 января 2021 года были утверждены накануне встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерникова и председателя региональной Избирательной комиссии Игоря Сопова 20 января.