Число избирателей выросло в Псковской области

В Псковской области на тысячу увеличилось число избирателей, сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе администрации региона. По данным на 1 января, проголосовать на выборах могут свыше 525 тыс. псковичей.
Численность избирателей в регионе уточняется дважды в год: на 1 января и на 1 июля.
Обновлённые данные на 1 января 2021 года были утверждены накануне встречи губернатора Псковской области Михаил Ведерникова и председателя региональной Избирательной комиссии Игоря Сопова 20 января.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Одной из тем встречи стал второй Форум молодежных избирательных комиссий Псковской области, который прошел в ноябре прошлого года. Отмечалось, что он собрал около 120 участников из 17 регионов, большое количество экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Михаил Ведерников отметил важность проведения подобного рода мероприятий для формирования профессионального кадрового резерва.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Игорь Сопов напомнил, что именно на форуме губернатор объявил об учреждении Дня избирательных комиссий. Теперь праздник закреплён в региональном законодательстве и его будут отмечать в последнее воскресенье сентября. Глава облизбиркома поблагодарил губернатора за такую инициативу.
От имени всех членов комиссий Псковской области Игорь Сопов выразил главе региона слова благодарности за особое внимание к работе избиркомов и передал ему книгу «История голосования одного региона в масштабах страны». Председатель комиссии рассказал, что книга уже направлена руководству Центральной избирательной комиссии страны, в территориальные избирательные комиссии области и главам муниципалитетов, в районные библиотеки региона и крупнейшие общественные и университетские библиотеки Москвы и Санкт-Петербурга.