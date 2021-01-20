Ночью в Псковской области ожидается слабая метель и снег, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

21 января в регионе прогнозируется облачная погода, днем пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь.

В связи с этим, синоптики предупреждают псковичей о гололеде и гололедице на дорогах.

Ночью температура опустится до -14…-9 градусов. Однако, уже днем будет до -3… +2 градусов.

По прогнозу, 21 января в Псковскую область придет циклон «Кристоф», который принесет с собой потепление и ледяной дождь.