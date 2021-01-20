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Общество

Ночью в Псковской области ожидается слабая метель и снег

20 января 2021 года, 16:48

Ночью в Псковской области ожидается слабая метель и снег, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

21 января в регионе прогнозируется облачная погода, днем пройдёт мокрый снег, переходящий в дождь.

В связи с этим, синоптики предупреждают псковичей о гололеде и гололедице на дорогах.

Ночью температура опустится до -14…-9 градусов. Однако, уже днем будет до -3… +2 градусов.  

По прогнозу, 21 января в Псковскую область придет циклон «Кристоф», который принесет с собой потепление и ледяной дождь. 

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