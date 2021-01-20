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Общество / Образование

«Точки роста для сельских шахматистов» появятся в 12 районах Псковской области

20 января 2021 года, 16:18

«Точки роста для сельских шахматистов» появятся в 12 районах Псковской области, сообщил вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

«Точки роста для сельских шахматистов» появятся в 12 районах Псковской области

Помещения для «Точек роста» подготовят органы местной власти, подчеркнул Сергей Арефьев. «Они сделают ремонт и проведут коммуникации, а мы его оснастим», - рассказал он и отметил, что все необходимо оснащение будет приобретено с помощью выигранного гранта.

«Наше управление образования начинает внедрять эти «Точки роста» на базе общеобразовательных школ, – рассказал вице-президент Федерации шахмат. – В этих «Точках роста» дети занимаются кибернетикой, разными работами по дереву и металлу».

В частности, проект позволит развивать шахматы. По словам спикера, ранее этого вида спорта в районах не было.

«Точки роста» сделают различную деятельность более доступной для муниципальных образований. «Там будут также проводиться различные мастер-классы и семинары, – отметил Сергей Арефьев. – В помещении будет висеть плазма, будут столы комфортные для детей, шахматы, фигуры – это считается комплект, часы шахматные».

Кроме того, организаторы предусмотрели дистанционные занятия по шахматам.  

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