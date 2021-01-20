Книгу «Леонид Зуров. В тени Бунина» об уроженце Острова представят в Пскове 27 января

«Это книга о том, кто в 17 лет вместе с Северо-Западной армией перешёл границу России по реке Нарве и уже никогда не вернулся на Родину. О том, на чью первую книгу «Кадет» (1928) сочли своим долгом откликнуться все известные критики русского зарубежья, а Иван Бунин пригласил его во Францию. Там, рядом с семьёй Буниных, Зуров прожил почти всю оставшуюся жизнь, что было его счастьем и его драмой одновременно. И об этом в книге тоже», - поясняет автор содержание своей книги, основанной исключительно на фондах Русского архива в Лидсе (Великобритания): записных книжках и автобиографических заметках и мемуарах Зурова, дневнике Веры Буниной и переписке Леонида Зурова с друзьями и соратниками по литературному поприщу.

Презентация книги Ирины Белобровцевой «Леонид Зуров. В тени Бунина» пройдёт 27 января в Пскове, в проектном офисе «Команды 2018» (ул. Некрасова, 19). Мероприятие начнется в 10:30. В 11:00 по видеосвязи к нему подключится из Таллина автор книги: доктор филологии, профессор Института славянских языков и культур Таллинского университета. Об этом «Псковской правде» сообщила организатор презентации, председатель псковского реготделения Союза краеведов России Тамара Вересова.

По словам Тамары Вересовой, «Ирине Захаровне в полной мере удалось документально опровергнуть и многочисленные мифы о личности Зурова, до сих пор кочующими по различным литературоведческим источникам, связанным, в основном, с биографией Ивана Бунина, - причём свидетельствами самого нобелевского лауреата».

«Остаётся лишь пожалеть, что в связи с эпидемиологической обстановкой мы не можем вживую встретиться с автором, расспросить её о работе над книгой и узнать о том, что «осталось за кадром»... Однако мы воспользуемся благами технической цивилизации и свяжемся с Ириной Захаровной онлайн», - отметила организатор мероприятия. О том, как принять участие в презентации и приобрести книгу, можно узнать у Тамары Вересовой, обратившись к ней через соцсеть «ВКонтакте».

Добавим, что русский писатель Леонид Зуров родился в Острове в 1902 году. Участвовал в Гражданской войне, в 1919 году был интернирован в Эстонию. Учился на археологическом факультете Карлова университета в Праге. В 1929 году по приглашению Ивана Бунина переехал во Францию. Являлся наследником архива Ивана и Веры Буниных.

В конце 1930-х годов Леонид Зуров по поручению парижского Музея человека совершал этнографическо-археологические экспедиции в русские районы Эстонии. Реставрировал Никольскую надвратную церковь и звонницу в Псково-Печерском монастыре.

Умер в Париже в 1971 году. Похоронен на Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.