Синтепон и спанбонд планируют производить в Псковской области инвесторы из Санкт-Петербурга, сообщили «Псковской правде» в региональном Агентстве инвестиционного развития.

Варианты размещения будущего производства и детали проекта специалисты Агентства обсудили с потенциальными инвесторами на рабочей встрече. Также они рассказали предпринимателям об условиях предоставления поддержки и возможности финансирования проектов региональным фондом развития промышленности.

Продукция, которую планируется выпускать в регионе, предназначена для предприятий текстильной промышленности и направлена на замещение импортного сырья.

По результатам переговоров участники согласовали дальнейшие действия, необходимые для реализации инвестиционного проекта.