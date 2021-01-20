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Экономика / Промышленность

Синтепон и спанбонд планируют производить в Псковской области инвесторы из Санкт-Петербурга

20 января 2021 года, 15:05

Синтепон и спанбонд планируют производить в Псковской области инвесторы из Санкт-Петербурга, сообщили «Псковской правде» в региональном Агентстве инвестиционного развития.

Варианты размещения будущего производства и детали проекта специалисты Агентства обсудили с потенциальными инвесторами на рабочей встрече. Также они рассказали предпринимателям об условиях предоставления поддержки и возможности финансирования проектов региональным фондом развития промышленности.

Продукция, которую планируется выпускать в регионе, предназначена для предприятий текстильной промышленности и направлена на замещение импортного сырья.

По результатам переговоров участники согласовали дальнейшие действия, необходимые для реализации инвестиционного проекта.

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