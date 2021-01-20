Первая в 2021 году сессия Псковского облсобрания назначена на 28 января

Первая в 2021 году сессия Псковского областного Собрания назначена на 28 января. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента, заседание пройдет в двух залах, связанных системой ВКС, и начнётся с парламентского часа. Соответствующее решение принял Совет Собрания 20 января.

Всего в повестке январской сессии всего 9 вопросов. Так, парламентарии рассмотрят новый порядок сопровождения инвестпроектов, который предложил губернатор Михаил Ведерников, изменения антикоррупционного законодательства, разработанные прокуратурой, а также вопрос о создании лесопаркового зелёного пояса, выдвинутой общественной палатой.

Также депутаты должны определить кандидатуру мирового судьи на один из участков в городе Великие Луки. Для этого на сессии потребуется очное присутствие всего депутатского корпуса.

По предложению председателя областного Собрания Александра Котова, парламентский час будет посвящен вопросу надёжности электроснабжения региона. «В новогодние праздники значительная часть области осталась без света, был настоящий шквал жалоб. Понятно, что чрезвычайную ситуацию вызвали неблагоприятные погодные условия, но они не должны приводить к таким масштабным отключениям», - отметил он.