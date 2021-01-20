Эксперты подсчитали, какие товары подорожали в Псковской области в декабре

На что увеличились цены в Псковской области в декабре 2020 года рассказали «Псковской правде» в Псковстате.

Так, продовольственные товары в среднем стали стоить дороже на 1,4%. Самое большое увеличение цены – 22,5% - отмечена на овощи. Огурцы подорожали на 48,6%, помидоры – на 23,7%, морковь – на 12,6%.

Также выросли в цене куриные яйца – на 10,8%. Отечественная икра лососёвых рыб подорожала на 8,7%, рыба живая и охлажденная – на 6,0%. На 4,3% увеличилась цена на консервы фруктово-ягодные для детского питания. Из фруктов значительнее других подорожали яблоки и бананы – на 6,8% и 5,9% соответственно.

При этом ряд продовольственных товаров стал дешевле. Например, цены снизились на апельсины – на 10%, на соль поваренную пищевую – на 6,5%, кетчуп – на 2,8%, консервы мясные – на 2,1%.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3%. Значительно увеличилась стоимость отдельных медицинских товаров и медикаментов. Исследователи отмечают, что «Линекс» подорожал на 4,1%, электронный медицинский термометр– на 3,9%, «Ренни» – на 3,8%, «Бисопролол» – на 3,5%, «Амброксол» – на 3%. Наряду с этим цены упали на «Сульфацетамид» – на 4,7%, «Аллохол» – на 3,4%, комбинированные анальгетики – на 2,4%.

Среди товаров первой необходимости больше всего подорожали зубная щётка – на 1,8%, шампунь – на 1,1%, туалетная бумага– на 0,9%, зубная паста– на 0,5%. Снижение цен в этом сегменте отмечено на хозяйственное мыло– на 3%, сухие корма для домашних животных – на 1,5%, туалетное мыло– на 0,4%, а также стиральный порошок– на 0,3%.

Кроме того, в Псковстате отметили повышение стоимости миксеров и блендеров – на 6,9%, бытовых плит– на 6,7%, шариковых авторучек– на 6,6%, металлочерепицы – на 5,3% и детских варежек – на 4,7%. Выгодной покупкой в декабре стали автоматические стиральные машины, которые подешевели на 3,8%.

В сфере услуг цена выросла на 0,4%. Наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 15,3%, клинического осмотра животного – на 10,1% и установку пластиковых окон – на 8,1%. При этом на 10,9% снизились цены на годовой полис КАСКО.

В целом, за декабрь 2020 года потребительские цены на товары и услуги по Псковской области выросли на 0,8%, а с начала года этот показатель увеличился на 4,9%. Рост цен был на уровне среднероссийского, отметили специалисты.