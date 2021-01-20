Более 3 тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ и гриппом за неделю

3 тыс. 221 житель Псковской области заболел ОРВИ или гриппом за неделю с 11 по 17 января, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что на 2-й неделе 2021 заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 14,9% и составила 51,44 на 10 тыс. населения. В целом же она превысила пороговый уровень на 19,8 %.

В частности, на 148% превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет и старше. По состоянию на 15 января, из-за ОРВИ в области был закрыт 1 класс Себежской школы.

В Пскове заболеваемость ОРВИ также снизилась на 29,1%по сравнению с предыдущей неделей и составила 74,31 на 10 тыс. населения. Всего в городе выявили 1 тыс. 563 случая ОРВИ. Как уточнили в Роспотребнадзоре, заболеваемость в Пскове находится ниже порогового уровня на 12,6%.

Общее число госпитализированных в Псковской области составило 25 человек, что составляет всего 0,77% от числа заболевших.

В этом сезоне от гриппа привилось 52,2% населения региона.