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Общество

Более 1200 жителей Псковской области приняли участие в Крещенских купаниях

20 января 2021 года, 12:26

Более 1 тыс. 200 жителей Псковской области приняли участие в Крещенских купаниях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Более 1200 жителей Псковской области приняли участие в Крещенских купаниях

Фото Псковского агентства информации
Всего на территории региона было оборудовано девять купелей с палатками для обогрева и переодевания. Специалисты заранее осмотрели участки всех водоемов, где планировалось оборудовать крещенские иордани, а также проверили необходимые требования для обеспечения безопасного массового выхода на лед.


Безопасность на всех объектах обеспечивали дежурные инспекторы МЧС, специалисты аварийно-спасательной службы, медицинские работники, сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, а также общественных организаций.

Всего для дежурства у крещенских купелей было привлечено 75 человек и 23 единицы техники. В частности, от главного управления МЧС России по Псковской области направили 21 специалиста и 5 единиц техники.

В ведомстве отмечают, что купания прошли без происшествий.

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