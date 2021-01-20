Более 1200 жителей Псковской области приняли участие в Крещенских купаниях

Безопасность на всех объектах обеспечивали дежурные инспекторы МЧС, специалисты аварийно-спасательной службы, медицинские работники, сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления, а также общественных организаций.

Всего для дежурства у крещенских купелей было привлечено 75 человек и 23 единицы техники. В частности, от главного управления МЧС России по Псковской области направили 21 специалиста и 5 единиц техники.

В ведомстве отмечают, что купания прошли без происшествий.