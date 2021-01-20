Более 200 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Псковской области

За сутки 19 января в Псковской области выписали после коронавируса 201 человека, сообщает официальный Telegram-канал региона. С начала пандемии от этого заболевания вылечились 15 тыс. 159 жителей региона.

При этом заболели на минувшие сутки только 132 человека. В Пскове (всего 10 тыс. 195) подтвердилось 39 случаев COVID-19, а в Великих Луках (всего 5 тыс. 195) — 27. 20 заражённых обнаружили в Плюсском районе (всего 378), 7 – в Себежском (всего 345) и 6 — в Невельском (всего 1 тыс. 144). По 5 случаев коронавируса диагностировали в Псковском (всего 2 тыс. 380), Великолукском (всего 679) и Печорском (всего 554) районах. В Куньинском районе (всего 237) заразились 3 местных жителя. По 2 ковидбольных добавилось в Островском (всего 1 тыс. 308), Порховском (всего 902), Новосокольническом (всего 649) и Бежаницком (всего 235) районах, по 1 – в Опочецком (всего 735), Гдовском (всего 312), Дновском (всего 268), Стругокрасненском (всего 252) и Локнянском (всего 188).

Общее число инфицированных COVID-19 составило 27 тыс. 934 человека.

19 января тестирование на коронавирус прошли 1 тыс. 309 человек. Всего в Псковской области провели 236 тыс. 416 исследований.

За минувшие сутки умер еще один человек. Общее число погибших составило 115.