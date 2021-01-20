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Культура / Фестиваль

В Выбутах началось строительство исторического парка «Былины древнего Пскова»

20 января 2021 года, 11:26

В Выбутах началось строительство исторического парка «Былины древнего Пскова», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Выбутах началось строительство исторического парка «Былины древнего Пскова»

Автор проекта и организатор фестиваля «Хельга» Василий Мизгирёв представил проект исторического парка на первом форуме «Команда 2018». По его задумке, парк состоит из крепости раннего средневековья, исторических интерактивных площадок, судостроительной верфи и поля для массовых показательных сражений.

В прошлом году Василий Мизгирёв получил поддержку Фонда президентских грантов на проведение фестиваля исторической реконструкции «Хельга». На полученные средства он уже приобрел сцену и музыкальное оборудование для парка.

В настоящее время обозначен периметр строящейся крепости, заложен каркас 6 башен и стен между ними. Все строения будут бревенчатые. 

Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в 2021 году фестиваль пройдет в новом формате при поддержке Президентского гранта и субсидий администрации области в рамках реализации проектов офиса «Команда 2018».

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