Пять человек удостоены почетного звания «Душа земли Псковской»

В Псковском областном центре народного творчества подвели итоги областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год, сообщили «Псковской правде» в организации. Решение о присвоении звания принимал художественно-экспертный совет.

Так, душой земли Псковской стала художественный руководитель народного коллектива ансамбля русской песни «Очелье» областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Вера Кагазежева.

Такое же звание присвоили еще одному преподавателю Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастеру по валянию Ирине Ивановой.

Обладателем звания стал и главный дирижер заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», дирижер образцового коллектива хора мальчиков МБУ ДО «ЦЭВ» Иван Беседин из Великих Лук.

Руководитель народного самодеятельного коллектива мужского хора ветеранов войны и труда МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина» Татьяна Случаева стала еще одним носителем почетного звания из Великих Лук.

Также награду получил Юрий Воронов – руководитель образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» из Дновского районного культурного центра.