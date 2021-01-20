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Происшествия / Преступление

15 лет тюрьмы грозит псковичу за пропаганду суицида во «ВКонтакте»

20 января 2021 года, 10:39

15 лет грозит псковичу за пропаганду самоубийства и оправдание терроризма в социальной сети «ВКонтакте», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2018 года мужчина создал ряд публикаций, содержащих призывы к экстремистской деятельности и суициду. Всю информацию он размещал на администрируемой им странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, с мая 2018 года по апрель 2019 года, вышло несколько записей с изображениями и аудиозаписями в поддержку международной террористической организации, которая запрещена в России. В них пскович оправдывает терроризм, тем самым публично признавая идеологию и практику терроризма правильными и нуждающимися в поддержке.

С октября 2018 года по май 2019 года на его странице выходили публикации о суициде и способах совершения суицида. Посты содержали признаки пропаганды суицида и побуждения к совершению суицидальных действий.

Таким образом, мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280, частью 2 статьи 205.2, частью 2 статьи 110.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет», а также организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что санкция части 2 статьи 110.2 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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