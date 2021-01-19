Михаил Ведерников: Выполнение региональных проектов по итогам года должно составить 100%

«Выполнение региональных проектов по итогам года должно составить 100%. Исключений быть не должно. Этому должны способствовать выработанные за последние годы инструменты по эффективному решению рабочих вопросов», - заявил губернатор Михаил Ведерников 19 января в ходе совещания по реализации региональных проектов, реализуемых в рамках Указа президента РФ.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, глава области поставил перед региональной командой задачи на 2021 год и заявил, что «правила работ будут изменены». «В 2019 году мы только начинали осваивать методику реализации регпроектов. Был большой объем работы, отдельные ошибки и недоработки были понятны. В 2020 году наши планы серьезно были скорректированы коронавирусной инфекцией. Хотя мы научились работать в новых условиях, не все вопросы удалось решить достаточно быстро. Поэтому некоторые показатели не были достигнуты, большей частью это нематериальные показатели, мероприятия, которые были отменены из-за противовирусных ограничений. В 2021 году такие результаты не будут считаться удовлетворительными», — пояснил губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил о результатах исполнения регпроектов в прошлом году. Псковской области удалось выйти на отметку более 95,23%. По его словам, необходимо взять на особый контроль ряд объектов по направлениям «Образование» и «Демография», реализация которых началась ранее и будет продолжена в этом году. Для их завершения необходимо объединить все усилия, а контроль должен быть ежедневным. Речь, в частности, идет о наиболее крупном социальном объекте региона — школе в Великих Луках, где приняты дополнительные меры по организации работы, а также строительстве Социального городка в Пскове, который должен быть сдан в 2022 году. Эксплуатация детского сада на улице Первомайской в Великих Луках будет осуществляться под постоянным наблюдением специализированных организаций.

Также Михаил Ведерников поручил к 31 марта 2021 года заключить 95% от общего числа контрактов. «В настоящий момент наш показатель составляет 36%. Работа активно идет по направлениям «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Демография». По остальным направлениям — ноль заключенных контрактов», — заметил губернатор и поручил исправить данную ситуацию в ближайшие дни.

Всего контрактация должна быть проведена по 8-ми из 10-ти направлений. Должно быть законтрактовано более 75% от общего объема финансирования (порядка 6 млрд рублей). По четырем направлениям финансирование увеличено по сравнению с 2020 годом: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 38,7%, «Цифровая экономика» — 40%, «Культура» — 53,8%, «Международная кооперация и экспорт» — 54,9%.

В настоящее время размещено 21 извещение о проведении конкурсных процедур на общую сумму более 1 млрд. По итогам данных мероприятий общий уровень контрактации увеличится до более 50%. Лидером по заключенным контрактам является направление «Безопасные и качественные автомобильные дороги», контракты также размещены по направлениям «Здравоохранение» и «Экология».