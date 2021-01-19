Не менее 60% псковичей должны привиться от коронавируса

Не менее 60% жителей Псковской области должны сделать прививку, чтобы остановить коронавирус, заявила 19 января в эфире ПАИ-live главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Чем ближе мы к этому показателю, тем меньше распространение инфекции. Нет групповых заболеваний и осложнений. Это правило, на котором основана вся эпидемиология», - пояснила она. По ее словам, 60% защищенных иммунитетом людей — это достаточная «иммунная прослойка».

Она добавила, что псковичей просят заранее записываться на вакцинацию от коронавируса, чтобы «не создавать стихийности». Также главврач посоветовала предварительно заполнить анкету, чтобы сэкономить время.

В городской поликлинике есть возможность предварительной записи по телефонам регистратуры, через call-центр, с 19 января доступна запись через «Госуслуги». Кроме того, учреждение принимает коллективные заявки от педагогических коллективов, соцработников.

«Особенность этой вакцины в том, что она хранится при низких температурах. Поэтому для того, чтобы было быстро и удобно для людей, нам нужно всё спланировать», - пояснила Галина Неваленная.