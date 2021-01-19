Поликлиники Пскова могут привить от COVID-19 более тысячи человек, сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире ПАИ-live 19 января. Дозы вакцина рассчитаны по две аппликации на каждого человека.

«Сейчас мы можем вакцинировать полным курсом более тысячи человек. Будем постепенно получать вакцину, чтобы не было «затаривания», но и чтобы шёл оборот, потому что само хранение требует дополнительного оборудования», - отметила Галина Невалённая.

По ее словам, в трех псковских поликлиниках есть специальные морозильники. Однако, они имеют определенную емкость, не позволяющую принять сверхбольшое количество вакцины. «Будем работать по мере того, как используем вакцину. Затем будем получать следующую партию», - подчеркнула врач и добавила, что для всех желающих городской поликлинике ведется предварительная запись.

Так, псковичи могут записаться на прививку по телефонам регистратуры или через call-центр. С 19 января доступна запись через «Госуслуги». Кроме того, медучреждение принимает коллективные заявки от педагогических коллективов и соцработников.

В настоящее время составляются списки по предприятиям, в них по 200-300 человек. «Будем их вакцинировать с учетом не столько места проживания, сколько именно места работы. Если предприятие расположено рядом с одной из наших трех поликлиник, то в дневное время работникам удобнее прививаться в той поликлинике, которая расположена близко», - уточнила Галина Невалённая.

Гостья эфира отметила, что в одном прививочном кабинете врачи могут привить от коронавируса 30-50 человек за день.