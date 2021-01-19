В этом году первоклассников в псковские школы будут принимать по-новому

В этом году изменились правила приёма первоклассников, сообщил «Псковской правде» первый заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников.

Он пояснил, что изменения произошли на федеральном уровне: с 22 сентября 2020 года начал действовать приказ Минпросвещения N458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Согласно документу, до 15 марта в каждом муниципальном образовании должны быть приняты распорядительные акты о закреплении за образовательным учреждением определённой территории. Не позже чем через 10 дней после издания такого документа, школы на своих сайтах обязаны разместить информацию о количестве мест для первоклассников. Не позднее 5 июля им необходимо опубликовать сведения о том, сколько школа может принять детей с территорий, незакреплённых за учебным заведением.

Приём заявлений на поступление в школу ранее начинался с 1 февраля, напомнил Геннадий Барышников, теперь же он будет открыт с 1 апреля по 30 июня только для тех детей, которые проживают на закреплённой за школой территории. После чего директор образовательного учреждения должен издать приказ о приёме на обучение.

С 6 июля школы смогут начать приём документов от детей, которые проживают на других территориях. Завершён он должен быть в момент укомплектования классов, но не позднее 5 сентября.