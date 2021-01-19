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Общество / Здоровье

Эксперт: Вакцинация 60% населения Псковской области остановит распространение коронавируса

19 января 2021 года, 17:47

Вакцинация 60% населения Псковской области остановит распространение коронавируса в регионе, сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире ПАИ-live 19 января.

«Чтобы появился коллективный иммунитет и общество было достаточно защищенным от распространения вирусной или какой-то другой инфекции, иммунная прослойка или количество защищенных иммунитетом людей должно быть примерно 60%. Чем ближе мы к этому показателю, тем меньше распространение инфекции», - отметила Галина Невалённая и добавила, что групповых заболеваний и осложнений не бывает.

Врач уточнила, что коронавирус распространяется по тем же правилам, что и грипп. «Это такой же респираторный вирус, да, со своими особенностями, но правила жизни у него примерно те же», - подчеркнула гостья эфира.

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