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Политика

Экс-начальник Псковской таможни стала и. о. замглавы администрации Великих Лук по экономике

19 января 2021 года, 17:52

Исполняющей обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам назначена Светлана Степанова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Экс-начальник Псковской таможни стала и. о. замглавы администрации Великих Лук по экономике

Эта должность появилась в администрации Великих Лук в связи с изменением ее структуры на основании решения Великолукской гордумы.

 Светлана Степанова с 2014 года возглавляла Псковскую таможню, а в феврале 2020 года стала начальником Ярославской. После присоединения последней к Владимирской таможне, Светлана Степанова не вошла в руководство структуры. 

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