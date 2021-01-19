Экс-начальник Псковской таможни стала и. о. замглавы администрации Великих Лук по экономике

Исполняющей обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам назначена Светлана Степанова, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на администрацию Великих Лук.

Эта должность появилась в администрации Великих Лук в связи с изменением ее структуры на основании решения Великолукской гордумы.

Светлана Степанова с 2014 года возглавляла Псковскую таможню, а в феврале 2020 года стала начальником Ярославской. После присоединения последней к Владимирской таможне, Светлана Степанова не вошла в руководство структуры.