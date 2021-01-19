Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» предложили ввести в Псковской области

Сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» и снижение порога планируемых инвестиций предложили ввести в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» разработал областной комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Для инвесторов, которые хотят заключить инвестиционное соглашение с администрацией региона, предлагается снизить порог объёма планируемых инвестиций по проекту со 100 до 50 млн рублей. Однако, желающие должны соответствовать требованиям, предусмотренным порядком предоставления господдержки. Кроме того, они обязаны обеспечить создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области.

Авторы инициативы предусмотрели сопровождение инвесторов по принципу «одного окна». Ранее на организационное сопровождение при получении согласований и разрешений в органах государственной власти и местного самоуправления могли рассчитывать только «стратегические инвестиционные проекты».

Согласно законопроекту, Совет по инвестициям в Псковской области и Инвестиционная комиссии администрации региона должны объединиться в Совет по инвестициям в Псковской области. Члены нового коллегиального органа получат полномочия на принятие решения об утверждении инвестпроекта и предоставлении государственной поддержки.

Новые положения предлагается ввести с 1 апреля 2021 года. В настоящее время проект находится в стадии разработки и приведения в соответствие подзаконных актов, обеспечивающих их реализацию. Дополнительных расходов из бюджета Псковской области принятие нормативного акта не потребует.

Создатели отмечают, что все ранее заключенные инвестиционные соглашения будут действовать до срока их окончания.

Спикер областного Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного изучения в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также в правовое управление. Срок рассмотрения проекта закона на сессии регионального парламента отределит Совет Собрания