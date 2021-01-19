Порховский приют ищет новый дом для собаки, хозяина которой арестовали

Порховский приют «Добрый» ищет новый дом для кавказской овчарки Ники, хозяина которой арестовали по подозрению в убийстве. Об этом со ссылкой на организацию сообщает Псковское агентство информации.

По словам создателя приюта Александра Ефимова, хозяин Ники, оказавшись под арестом, использовал свое право на телефонный звонок для связи с зоозащитниками. «Попросил забрать кавказскую овчарку Нику, она осталась одна на цепи. Очень переживал», - поделился создатель приюта со своими подписчиками во «ВКонтакте».