Порховский приют ищет новый дом для собаки, хозяина которой арестовали

Порховский приют «Добрый» ищет новый дом для кавказской овчарки Ники, хозяина которой арестовали по подозрению в убийстве. Об этом со ссылкой на организацию сообщает Псковское агентство информации.
По словам создателя приюта Александра Ефимова, хозяин Ники, оказавшись под арестом, использовал свое право на телефонный звонок для связи с зоозащитниками. «Попросил забрать кавказскую овчарку Нику, она осталась одна на цепи. Очень переживал», - поделился создатель приюта со своими подписчиками во «ВКонтакте».
Он отметил, что мужчина, возможно, совершивший преступление сделал человеческий поступок: в критичный момент своей жизни он спас не себя, а свою собаку. «Ника не виновата», - заключил Александр Ефимов.
Представители «Доброго» нашли Нику в своей будке, где она провела все морозные дни. Собака разгрызла крышу этой конструкции и сидела на холоде. В настоящее время животное находится в приюте, отходит от стресса.
Желающие приютить у себя 4-летнюю породистую овчарку с документами, родословной и дипломами могут обращаться по телефону 89113691892 (Александр).