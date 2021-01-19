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Культура

В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям

19 января 2021 года, 15:32

В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям, сообщили «Псковской правде» в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города.

В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям

3D-тур по псковским достопримечательностям появился на сайте администрации города Пскова. Зритель может приближать и отдалять все пространство вокруг себя, а также переходить от одной панорамы к другой.

В виртуальной экскурсии представлена краткая информация по 40 ключевым туристическим объектам Псковского кремля. Она доступна на русском и английском языках.

3D – тур по Псковскому кремлю был создан благодаря участию администрации города Пскова в реализации проекта ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» / «Виа Ганзеатика Плюс» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям

Также в Пскове появились туристические карты по маршруту «Ганзейский путь». Они содержат краткую информацию о ключевых городах маршрута. В путеводителе можно найти объекты культуры, природы, семейного отдыха и пункты питания. Псков также представлен на этой карте.

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