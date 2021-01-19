В Пскове создали виртуальный тур по Кремлю и его окрестностям, сообщили «Псковской правде» в комитете по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации города.

3D-тур по псковским достопримечательностям появился на сайте администрации города Пскова. Зритель может приближать и отдалять все пространство вокруг себя, а также переходить от одной панорамы к другой.

В виртуальной экскурсии представлена краткая информация по 40 ключевым туристическим объектам Псковского кремля. Она доступна на русском и английском языках.

3D – тур по Псковскому кремлю был создан благодаря участию администрации города Пскова в реализации проекта ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» / «Виа Ганзеатика Плюс» Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.