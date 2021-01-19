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Происшествия / Преступление

Псковские полицейские изъяли более 400 литров водки, вина, коньяка и лосьона

19 января 2021 года, 13:46

Псковские полицейские изъяли из незаконного оборота 431,5 литр водки, вина, коньяка и лосьона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Нелегальный продукцию реализовывали в магазине «Продукты» на улице Советской Армии в Пскове. 

Сотрудники правоохранительных органов выявили в этой торговой точке стразу три нарушения Федерального закона от 22.11.1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Псковские полицейские изъяли более 400 литров водки, вина, коньяка и лосьона

Псковские полицейские изъяли более 400 литров водки, вина, коньяка и лосьона

Так, в магазине продавался алкоголь, но лицензии на его розничную продажу отсутствовала. Также проверяющие обнаружили товар без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, и спиртосодержащую продукцию (лосьон, спиртовой раствор и вкусовые пищевые добавки с содержанием алкоголя до 40 процентов) без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее оборота.

В итоге, полицейские изъяли 183,5 литров водки, 67,65 литра вина, 26,5 литра коньяка и 118,5 литра лосьона.

В настоящее время по этому факту проводятся административные расследования по части 3 статьи 14.17 и части 2 статьи 14.16 КоАП РФ. Также материал проверки, предусмотренный частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ, направлен в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для рассмотрения и принятия решения.

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