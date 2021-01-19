Псковские полицейские изъяли более 400 литров водки, вина, коньяка и лосьона

Псковские полицейские изъяли из незаконного оборота 431,5 литр водки, вина, коньяка и лосьона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Нелегальный продукцию реализовывали в магазине «Продукты» на улице Советской Армии в Пскове.

Сотрудники правоохранительных органов выявили в этой торговой точке стразу три нарушения Федерального закона от 22.11.1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».