В 2021 году псковский фестиваль «Музыка на воде» пройдёт в новом формате, заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

По ее словам, фестиваль состоится в сокращенном виде, поскольку полноценное мероприятие является достаточно дорогим. «Это и сложная локация, и сложная озвучка, и сложная инфраструктура фестиваля, поэтому мы чуть-чуть его скорректировали и уже представили предложение. Я очень надеюсь, что нас поддержат. Просто такие фестивали, как мне кажется, должны жить», - отметила Барышникова. Она заверила, что экономить на качестве мероприятия организаторы не будут. «Мы просто изменили даты проведения и очередность проведения концертов», - сказала гостья эфира.

В 2020 году «Музыку на воде» провели благодаря выигранному гранту Министерства культуры РФ.

Директор филармонии считает, что организаторам фестиваля удалось оставить его в памяти псковичей. Это подтверждает и победа в «Народном признании – 2020» в номинации «Событие». «Такие проекты нужно поддерживать и всячески их продвигать. На качестве мы, естественно, не будем экономить, а мы просто изменили даты проведения и очередность проведения концертов», - подчеркнула гостья эфира.