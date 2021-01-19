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Культура / Событие

Первый концерт в Псковской филармонии состоится 6 февраля

19 января 2021 года, 12:55

Первый концерт в Псковской филармонии состоится 6 февраля, рассказала директор учреждения Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live 19 января. В большом концертном зале пройдёт премьера нового проекта «Восемь вопросов Пушкину».

Концерт «Восемь вопросов Пушкину» состоится при участии Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского, а также при участии солистов.

Первый концерт в Псковской филармонии состоится 6 февраля

«Это будет не просто гала-концерт, а, скорее, такой выверенный сценарий при участии режиссёра-постановщика. То есть это будет что-то новенькое, такого мы ещё не делали, мы очень хотим опробовать этот формат», - отметила Елизавета Барышникова.

Она поделилась, что музыку и солистов будет дополнять голос автора, а также в постановке задействуют экран.

«Билеты уже в продаже и их, увы, мало», - уточняется в социальных сетях БКЗ Псковской областной филармонии.

Концертным залам в Псковской области разрешили возобновить работу с 16 января. Основными условиями являются социальная дистанция и заполняемость не более 25%. Соответствующие поправки в Указ губернатора о противодействии распространению коронавируса были приняты в ходе последнего оперативного штаба. 

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