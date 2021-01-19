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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

У Роскачества возникли вопросы к воде двух псковских марок

19 января 2021 года, 12:31

В воде двух псковских марок Роскачество выявило признаки фальсификации, сообщается на сайте организации. Специалисты Роскачества проверили воду «Чудская жемчужина» от ООО «Твоё здоровье» и «Капля Росы» от ООО «Водаком».

У Роскачества возникли вопросы к воде двух псковских марок

«Чудская жемчужина» признана безопасной по гидрохимическим показателям. Опасные для здоровья вещества в ней также не превышают допустимые количества, хлороформ и бромоформ – не найдены.

Однако, эксперты выявили повышенное содержание натрия. В Роскачестве отметили, что этот показатель оказался выше заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

Кроме того, в маркировке товара указана категория качества воды, хотя она изготовлена по ТУ. «Указание о природном происхождении воды в виде названия «Природная», предусмотренное техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют указания на натуральность воды, вводящие потребителя в заблуждение», - говорится в отчёте.

У Роскачества возникли вопросы к воде двух псковских марок

Вода «Капля росы» также признана безопасной по гидрохимическим показателям. Опасные для здоровья вещества в количествах, превышающих допустимые, хлороформ и бромоформ в ней не выявлены.

«Однако содержание магния, кальция, а также жесткость воды ниже заявленного в маркировке, а общая минерализация – выше, что может говорить о фальсификации товара», - отметили исследователи.

Всего в масштабном исследовании участвовали 206 марок или 80% всего объёма рынка. Эксперты Роскачества проверили воду питьевую, минеральную столовую, минеральную лечебную и минеральную лечебно-столовую.

Признаки фальсифицированной продукции были выявлены у 59 торговых марок. В пяти из них зафиксировано несоответствие действующему ТР ЕАЭС 044/2017, в одном - признаки фальсифицированной продукции и несоответствие обязательным требованиям. Еще 111 торговых марок в своих маркировках вводят потребителей в заблуждение, что является так называемой «легальной фальсификацией».

В настоящее время более 40 производителей признали нарушения и сообщили о снятии продукции с реализации или о изменении информации на этикетках.

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