У Роскачества возникли вопросы к воде двух псковских марок

В воде двух псковских марок Роскачество выявило признаки фальсификации, сообщается на сайте организации. Специалисты Роскачества проверили воду «Чудская жемчужина» от ООО «Твоё здоровье» и «Капля Росы» от ООО «Водаком».

«Чудская жемчужина» признана безопасной по гидрохимическим показателям. Опасные для здоровья вещества в ней также не превышают допустимые количества, хлороформ и бромоформ – не найдены.

Однако, эксперты выявили повышенное содержание натрия. В Роскачестве отметили, что этот показатель оказался выше заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

Кроме того, в маркировке товара указана категория качества воды, хотя она изготовлена по ТУ. «Указание о природном происхождении воды в виде названия «Природная», предусмотренное техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют указания на натуральность воды, вводящие потребителя в заблуждение», - говорится в отчёте.