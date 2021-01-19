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Общество / Здоровье

18 января в Псковской области прибавилось 197 больных коронавирусом

19 января 2021 года, 11:51

За сутки 18 января в Псковской области прибавилось 197 больных коронавирусом, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Больше всего заражённых выявили в Пскове – 59 человек (всего 10 тыс. 156) и в Великих Луках – 24 человека (всего 5 тыс. 168). 23 инфицированных обнаружены в Псковском районе (всего 2 тыс. 375), 18 – в Новосокольническом (всего 647), 13 – в Дедовичском (всего 452) и 11 – в Гдовском (всего 311).

По 6 ковидбольных обнаружили в Новоржевском (всего 280) и Куньинском (всего 234) районах. В Невельском районе (всего 1 тыс. 138) коронавирус диагностировали у 5 человек. По 4 новых случая подтвердились в Островском (всего 1 тыс. 306), Красногородском (всего 165) и Пыталовском (всего 194) районах. По 3 человека заболели в Пушкиногорском (всего 213), Бежаницком (всего 233), Великолукском (всего 674), Опочецком (всего 734), Палкинском (всего 314) и Порховском (всего 900) районах. Одного заболевшего выявили в Печорском районе (всего 549).

Всего с начала пандемии в регионе заразились 27 тыс. 802 человека. При этом полностью выздоровели от коронавируса 14 тыс. 958 пациентов. В частности, 14 человек поправились от этого заболевания за минувшие сутки.

235 тыс. 107 исследований на коронавирус проведено в Псковской области за все время эпидемии. 18 января выполнены 1 тыс. 254 тестирования. 

18 января в коронавирусную статистику добавилось два погибших. Всего COVID-19 унес жизни 114 жителей Псковской области. 

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