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Общество

Латвия ввела новые требования для въезжающих в страну

19 января 2021 года, 11:20

С 15 января при въезде в Латвию необходимо иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Согласно официальной информации государственной пограничной охраны, тестирование должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Въезжающим на личном автомобиле необходимо внести отметку об отрицательном результате теста в заполненную анкету Covidpass.lv.

Перед въездом в Латвию не требуется тестирования детям до 11 лет, работникам и членам экипажа перевозчиков, транзитным пассажирам, представителям дипломатического корпуса, а также лицам, прошедшим вакцинацию от коронавируса.

Сотрудники ведомства напоминают, что по въезду в Россию также действуют ограничения. Все исключения указаны в распоряжениях правительства РФ № 635-р от 16 марта 2020 года и № 763-р от 27 марта 2020 года. 

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