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Общество / Здоровье

44 человека отравились алкоголем в 2020 году в Псковской области

19 января 2021 года, 11:02

44 человека отравились алкоголем в 2020 году в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным токсикологического мониторинга, основная доля отравившихся - 97,7% или 43 случая - зарегистрирована среди взрослых. Один случай выявлен среди детей до 14 лет и ни одного среди подростков.

Острых случаев отравления спиртосодержащей продукцией стало на 31,3% меньше по сравнению с 2019 годом. Тогда выявили 64 отравления. При этом, среди взрослых было 59 случаев, среди детей - 3 случая.

Специалисты отмечают, что мужчины страдают от отравления спиртными напитками в 5,3 раза чаще, чем женщины. 84,1% всех отравившихся – мужчины. В 2019 год эта доля составляла 78,1%.

В 2020 году преобладает отравление неуточнённым спиртом – 52,3% или 23 случая, 22 из которых - отравление суррогатами алкоголя. 43,2% или 19 человек страдали от отравления этанолом, 2,3% или 1 пациент – от отравления метанолом и столько же - от отравления сивушным маслом.

В 2020 году зарегистрировано 23 летальных исходов при отравления спиртосодержащей продукцией. Это на 17,9% меньше, чем в 2019 году. Среди погибших 19 мужчин и 4 женщины – все взрослые. 

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