В Пскове начался прием заявок на участие в конкурсе «Сытый студент», сообщили «Псковской правде» в муниципалитете.

Каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет может стать участником ежегодного кулинарного состязания, посвящённого Дню студента. Для этого необходимо приготовить блюдо на тематику «Студенческая классика» и предоставить в оргкомитет список ингредиентов, процесс приготовления, а также фото или видео готового блюда. Работу можно визуализировать как презентацией готового блюда, так и показать этапы подготовки, приготовления.

В этом году особенностью конкурса рецептов станет индивидуальное, а не командное состязание. Жюри будет оценивать вкус, внешний вид и креативность представления кулинарной композиции.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, место учебы или работы, телефон, а также приложить файл или ссылку для скачивания конкурсной работы. Работы принимаются на электронный адрес pgmc-pskov@mail.ru до 28 января. В теме письма нужно написать «Сытый студент».

Организатор мероприятия - Псковский городской молодёжный центр.