Сразу три очага коронавируса признаны неактивными в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. За минувшие сутки с контроля Роспотребнадзора сняты Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово» в Порховском районе и Дновский психоневрологический интернат.

Активными на сегодняшний день остаются еще 3 очага: Святогорский мужской монастырь в Пушкинских Горах, Спасо-Елеазаровский женский монастырь в Псковском районе и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Порховском районе.

По состоянию на 17 января, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 тыс. 605. Поправились от коронавируса 14 тыс. 944 пациента, умерли 112.

«Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания», - отметил губернатор Михаил Ведерников. В частности, 17 января коронавирус выявили менее, чем у 200 человек.