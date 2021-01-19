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Общество / Здоровье

Сразу три очага коронавируса признаны неактивными в Псковской области

19 января 2021 года, 09:51

Сразу три очага коронавируса признаны неактивными в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. За минувшие сутки с контроля Роспотребнадзора сняты Порховский маслосырзавод, санаторий «Хилово» в Порховском районе  и Дновский психоневрологический интернат.

Активными на сегодняшний день остаются еще 3 очага: Святогорский мужской монастырь в Пушкинских Горах, Спасо-Елеазаровский женский монастырь в Псковском районе и Павский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Порховском районе. 

По состоянию на 17 января, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 тыс. 605. Поправились от коронавируса 14 тыс. 944 пациента, умерли 112. 

«Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания», - отметил губернатор Михаил Ведерников. В частности,  17 января коронавирус выявили менее, чем у 200 человек. 

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