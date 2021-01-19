Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии

Обновленный проект главе региона представила директор АНО «ПсковКонцерт» Елизавета Барышникова. По ее словам, в этом году произойдет «перезагрузка» праздника: изменится и творческая программа, и позиционирование в СМИ, и продвижение. Планируется добавить новые каналы распространения информации, в том числе, в других регионах.

Об изменениях в программе доложил художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Главным событием станет театральная постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», которую покажут на «оперной» сцене. Далее мероприятие адаптируют для показов в БКЗ Филармонии. Также планируется организовать балетный гала-концерт.

На «исторической» сцене представят ряд литературно-музыкальных проектов при участии известных артистов и коллективов страны. Особое внимание Николай Хондзинский уделил визуальному оформлению праздника и его инфраструктуре. Для семей с детьми на мероприятии предусмотрели интерактивную детскую локацию.

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич также озвучил несколько инициатив. Он предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также рассказывать в рамках праздника о культурном наследии и туристическом потенциале одного из регионов России.