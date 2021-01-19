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Культура

Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии

19 января 2021 года, 09:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Обновленный проект главе региона представила директор АНО «ПсковКонцерт» Елизавета Барышникова. По ее словам, в этом году произойдет «перезагрузка» праздника: изменится и творческая программа, и позиционирование в СМИ, и продвижение. Планируется добавить новые каналы распространения информации, в том числе, в других регионах.  

Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Об изменениях в программе доложил художественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Главным событием станет театральная постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», которую покажут на «оперной» сцене. Далее мероприятие адаптируют для показов в БКЗ Филармонии. Также планируется организовать балетный гала-концерт.

На «исторической» сцене представят ряд литературно-музыкальных проектов при участии известных артистов и коллективов страны. Особое внимание Николай Хондзинский уделил визуальному оформлению праздника и его инфраструктуре. Для семей с детьми на мероприятии предусмотрели интерактивную детскую локацию.

Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич также озвучил несколько инициатив. Он предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также рассказывать в рамках праздника о культурном наследии и туристическом потенциале одного из регионов России.

Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников поддержал представленные предложения и отметил проделанную работу над обновленной концепцией. В ближайшее время он поручил доработать документы, необходимые для получения дополнительной поддержки от Министерства культуры РФ. 

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