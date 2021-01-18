В 2021 году в Псковской области планируется обустроить 22 пешеходных перехода

СПРАВКА

В Порховском районе оборудуют пять пешеходных переходов на дорогах Порхов — Успенье (в Порхове), Туготино — Хилово (в деревне Хилово), Осиновичи — Славковичи — Махновка — Сорокино (в деревне Славковичи), Подборовье — Лопатово — Боровичи (в деревне Дуброво) и Верхний Мост — Межник (в деревне Верхний мост).

В Псковском районе - три перехода на дорогах Ланева Гора — Соловьи (в Соловьях), Середка — Льнозавод (в Середке), Родина — Наволок (в Родине).

В Гдовском районе светофоры и пешеходное ограждение установят на дороге Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье (в деревне Добручи).

В Палкинском районе — три пешеходных перехода на дорогах Старый Изборск — Палкино — Остров (в Новой Уситве) и Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок (в деревнях Качаново и Родовое).

В Печорском районе безопасным станет пешеходный переход на дороге Сенно — Новый Изборск — Печки (в деревне Новый Изборск).

В Себежском районе светофорами и ограждением оборудуют два пешеходных перехода на дорогах Толкачево — Себеж — Заситино (в деревне Мальково) и Пустошка — Себеж (в Идрице).

В Дедовичском районе — два пешеходных перехода на дорогах Порхов — Успенье (в Дубровке) и Красные Горки — Бакач (в Красных Горках).

В Великолукском районе — два пешеходных перехода на дорогах Великие Луки — Подберезье (в деревне Демидово) и Лакомица — Локниха (в Переслегино).

В Островском районе — три пешеходных перехода на дорогах Остров — Новоржев и Остров — Вышгородок (2 в Острове и 1 в деревне Перевоз).