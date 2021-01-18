В 2021 году в Псковской области планируется обустроить 22 пешеходных перехода в девяти муниципалитетах, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Всего будет установлено 44 мигающих светофора с индивидуальными элементами питания, 2,9 тыс метров пешеходного ограждения и дорожные знаки «Пешеходный переход».
Обустраивать пешеходные переходы будут вблизи образовательных учреждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Оборудование безопасных пешеходных переходов возле школ и детских садов идет в регионе уже третий год. В 2019 году были был приведен в порядок 31 пешеходный переход, в 2020 году — 27 объектов.
Работы выполняет ООО «Знак-Трейд СПб» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Финансирование проекта составляет более 14 млн рублей из областного бюджета. Сроки выполнения работ - до 1 июня.