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Общество

Эксперт рекомендует псковичам оформлять больничные дистанционно

18 января 2021 года, 19:12

В Псковской области больничный можно оформить дистанционно, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежду Рагозину.

По ее словам, врач должен поинтересоваться у пациента, в каком виде он хочет оформить больничный, в обычном или электронном. Если выбирается второй вариант, то в поликлинике формируется лист нетрудоспособности, или больничный в электронном виде и отправляется в систему «Соцстрах». Пациенту в поликлинике сообщают уникальный номер электронного больничного, который он должен сообщить работодателю. Тот, в свою очередь, находит по номеру в системе «Соцстрах» больничный работника и заполняют оставшиеся поля в специальной форме. После этого электронно заполненный больничный попадает в ФСС, которая и выплачивает пособие.

Как отметила Надежда Рагозина, после обращения к врачу, пациенту не надо будет повторно идти в поликлинику, чтобы оформлять больничный.

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