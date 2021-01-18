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Общество

Семь псковских школьников стали победителями первой зимней многопредметной олимпиады

18 января 2021 года, 18:45

Семь школьников стали победителями первого регионального конкурса «Зимняя многопредметная олимпиада». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в олимпиаде приняло участие 333 школьника 4–10 классов из 55 образовательных организаций Бежаницкого, Великолукого, Гдовского, Дновского, Невельского, Куньинского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Пыталовского, Пустошкинского, Себежского и Стругокрасненского районов, Пскова и Великих Лук.

Состязания прошли в дистанционном режиме. Школьники выполняли задания по 12 предметам: биологии, географии, истории, иностранному языку, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

Самыми выбираемыми предметами у детей оказались биология, литература, математика, обществознание, русский язык и история.


СПРАВКА

Олимпиада разработана методистами Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества.

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