Семь псковских школьников стали победителями первой зимней многопредметной олимпиады

Семь школьников стали победителями первого регионального конкурса «Зимняя многопредметная олимпиада». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в олимпиаде приняло участие 333 школьника 4–10 классов из 55 образовательных организаций Бежаницкого, Великолукого, Гдовского, Дновского, Невельского, Куньинского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Пыталовского, Пустошкинского, Себежского и Стругокрасненского районов, Пскова и Великих Лук.

Состязания прошли в дистанционном режиме. Школьники выполняли задания по 12 предметам: биологии, географии, истории, иностранному языку, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.

Самыми выбираемыми предметами у детей оказались биология, литература, математика, обществознание, русский язык и история.



