Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 77-летием освобождением от фашистских захватчиков

Глава региона отметил, что Великая Отечественная война и оккупация оставили неизгладимый след в истории Великолукского района и в каждой семье. В настоящее время из рассекреченных архивов можно узнать более полную информацию о том, что пережили местные жители. «Уничтоженные села, колхозы, инфраструктура. Но самое главное — истреблены и угнаны в рабство тысячи мирных граждан, не говоря о тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. Вклад в Победу жителей Великолукского района невероятно велик», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также губернатор отметил труд тех, кто своими руками восстанавливали разрушенные населенные пункты, дома и дороги. Эти люди в кратчайшие сроки вернули Великолукский район к жизни.

«Особые слова благодарности и признательности всем ныне живущим ветеранам. Для каждого из нас и для подрастающего поколения вы пример смелости, мужества, отваги, трудолюбия и любви к своей Родине. Низкий вам поклон!», — говорится в поздравительном адресе губернатора. Михаил Ведерников заявил, что чтить, хранить и передавать память о годах войны, ее героях и жертвах — святая обязанность жителей региона.