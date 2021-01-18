Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 77-летием освобождением от фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 77-ой годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 77-ой годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе администрации региона.
Глава региона отметил, что Великая Отечественная война и оккупация оставили неизгладимый след в истории Великолукского района и в каждой семье. В настоящее время из рассекреченных архивов можно узнать более полную информацию о том, что пережили местные жители. «Уничтоженные села, колхозы, инфраструктура. Но самое главное — истреблены и угнаны в рабство тысячи мирных граждан, не говоря о тех, кто с оружием в руках встал на защиту Родины. Вклад в Победу жителей Великолукского района невероятно велик», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Также губернатор отметил труд тех, кто своими руками восстанавливали разрушенные населенные пункты, дома и дороги. Эти люди в кратчайшие сроки вернули Великолукский район к жизни.
«Особые слова благодарности и признательности всем ныне живущим ветеранам. Для каждого из нас и для подрастающего поколения вы пример смелости, мужества, отваги, трудолюбия и любви к своей Родине. Низкий вам поклон!», — говорится в поздравительном адресе губернатора. Михаил Ведерников заявил, что чтить, хранить и передавать память о годах войны, ее героях и жертвах — святая обязанность жителей региона.
Основные торжественные мероприятия прошли на Ступинской высоте. Это место известно кровопролитными сражениями. 18 января представители региональной и муниципальной властей, а также общественники возложили цветы к мемориалу и братскому захоронению. После участники церемонии почтили память павших бойцов минутой молчания.
В Великих Луках мероприятия прошли у стелы «Город воинской славы», Вечного огня, памятника на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова и других мемориалах. В церемониях по всему городу поучаствовали официальные лица и жители города.
Торжественные митинги прошли и у памятников воинам-освободителям в сельских поселениях муниципалитета. Районные библиотеки и клубы организовали тематические уроки мужества, патриотические акции и другие мероприятия, а сотрудники районного информационно-культурного центра подготовили онлайн-концерт.
В этот памятный день администрация муниципалитета вручила удостоверение «Почетный гражданин Великолукского района» ветерану Великой Отечественной войны, участнице боев за освобождение великолукской земли от захватчиков, сражений за Сталинград, на Курской дуге, Полесской наступательной и Восточно-Померанской стратегической операциях и столкновениях на территории Германии Марии Сизовой.