Адвокат убил псковича и закопал тело в лесу

Псковский адвокат убил мужчину и закопал его тело в лесу, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК по Псковской области.

Сообщение об исчезновении псковича поступило в правоохранительные органы 15 января. По этому факту провели доследственную проверку и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В преступлении подозревается лицо, обладающее особым правовым статусом – адвокат. В ночь на 4 января он вывез мужчину в багажнике своей машины в загородный дом. Там подозреваемый избил и задушил заложника. Затем злоумышленник вывез тело в лес и закопал его, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время подозреваемого адвоката нашли и задержали. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве.

Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.