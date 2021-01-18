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Общество

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет

18 января 2021 года, 16:10

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утверждены на заседании Геральдического совета, которое прошло под председательством губернатора Михаил Ведерников 18 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Это направление имеет исключительно высокую общественную значимость. Более того, это наша общая ответственность перед многовековой историей Псковской земли, перед десятками поколений жителей, которые способствовали ее процветанию и росту. Если нет серьезного отношения к своему прошлому и традициям, то сложно говорить о крепком фундаменте для развития», — отметил глава региона и поблагодарил всех, кто разрабатывал и утверждал геральдические символы.

Губернатор призвал обратить особое внимание на разработку символов Печорского, Себежского, Гдовского, Островского и Новоржевского районов. «В соответствии с рекомендациями Геральдического совета при президенте, символику этих районов следует вернуть историческим владельцам — городским поселениям. Такие рекомендации, безусловно, носят добровольный характер, но призываю прислушаться к позиции Геральдического совета при президенте, присоединиться к общей работе, убрать спорные моменты, которые в будущем могут привести к разногласиям между муниципалитетами», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе заседания члены Совета единогласно проголосовали за утверждение 10 макетов флагов Великих Лук, Бежаницкого, Дновского, Куньинского, Новосокольнического, Палкинского, Усвятского, Дедовичского, Плюсского и Пушкиногорского районов. Их представил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Далее макеты рассмотрят на сессиях районных представительных органов. Там примут муниципальные положения о флагах и направят документы для государственной регистрации в Геральдический совет при президенте Российской Федерации.

Также на заседании были утверждены герб и флаг Порховского района. Исполняющая полномочия главы муниципального образования Ольга Иванова рассказала, что за основу современной символики района был взят исторический герб, принятый 200 лет назад. Центральный элемент - золотой каменный замок в виде двух башен. Проекты символов уже одобрили на общественных слушаниях и утвердили решением районного Собрания депутатов. Вскоре документы для госрегистрации символики этого района направят в Геральдический совет при президенте России.

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет

Фото пресс-службы администрации Псковской области

По итогам обсуждения Михаил Ведерников напомнил главам районов, что работу в части утверждения официальной символики необходимо завершить в первом полугодии текущего года.

В декабре в Государственный геральдический регистр было внесено 8 районных флагов Пскова и Великолукского, Гдовского, Невельского, Опочецкого, Псковского, Пустошкинского и Пыталовского районов. Флаги еще трех районов находятся на рассмотрении Геральдического совета при Президенте РФ.

Кроме того, утверждены гербы 24 муниципалитетов Псковской области. Однако, 4 символа требуют замены, так как оказались заимствованы у городов.

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