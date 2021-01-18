Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет

Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утверждены на заседании Геральдического совета, которое прошло под председательством губернатора Михаил Ведерников 18 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Это направление имеет исключительно высокую общественную значимость. Более того, это наша общая ответственность перед многовековой историей Псковской земли, перед десятками поколений жителей, которые способствовали ее процветанию и росту. Если нет серьезного отношения к своему прошлому и традициям, то сложно говорить о крепком фундаменте для развития», — отметил глава региона и поблагодарил всех, кто разрабатывал и утверждал геральдические символы. Губернатор призвал обратить особое внимание на разработку символов Печорского, Себежского, Гдовского, Островского и Новоржевского районов. «В соответствии с рекомендациями Геральдического совета при президенте, символику этих районов следует вернуть историческим владельцам — городским поселениям. Такие рекомендации, безусловно, носят добровольный характер, но призываю прислушаться к позиции Геральдического совета при президенте, присоединиться к общей работе, убрать спорные моменты, которые в будущем могут привести к разногласиям между муниципалитетами», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе заседания члены Совета единогласно проголосовали за утверждение 10 макетов флагов Великих Лук, Бежаницкого, Дновского, Куньинского, Новосокольнического, Палкинского, Усвятского, Дедовичского, Плюсского и Пушкиногорского районов. Их представил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. Далее макеты рассмотрят на сессиях районных представительных органов. Там примут муниципальные положения о флагах и направят документы для государственной регистрации в Геральдический совет при президенте Российской Федерации. Также на заседании были утверждены герб и флаг Порховского района. Исполняющая полномочия главы муниципального образования Ольга Иванова рассказала, что за основу современной символики района был взят исторический герб, принятый 200 лет назад. Центральный элемент - золотой каменный замок в виде двух башен. Проекты символов уже одобрили на общественных слушаниях и утвердили решением районного Собрания депутатов. Вскоре документы для госрегистрации символики этого района направят в Геральдический совет при президенте России.