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Общество

Зоозащитники обвиняют священника из Куньинского района в пропаже живших при храме кошек и собак

18 января 2021 года, 15:47

Зоозащитники обвиняют настоятеля храма в Куньинском районе в пропаже живших при церкви кошек и собак. Как сообщает «Аиф-Псков», скандал начался с публикации в группе приюта для животных «Милый» в соцести «ВКонтакте». Волонтер рассказала, как настоятель храма Воскресения Христова в деревне Клин Куньинского района Серафим «после неудачной попытки полного уничтожения кошек и собак, проживающих на территории храма и находящихся на иждивении монахини Зосимы, выгнал пожилую больную женщину вместе с оставшимися в живых искалеченными животными на все четыре стороны».

По словам руководителя приюта для бездомных животных «Милый» Татьяны Тимофеевой, действительно, из деревни Клин в приют привезли двух собак и девять кошек. «Внешне с животными все в порядке, но они были напуганы», - отметила Татьяна.

По словам выезжавшей на место событий девушки-волонтера, между отцом Серафимом и матушкой Зосимой, женщиной, «которой все подкидывали животных», произошел конфликт и из-за этого пострадали проживавшие с ней собаки и кошки. «Мы не нашли трупов - нашли только следы крови, сорванные ошейники. Но мы неделю потом туда ездили, искали и не нашли там присутствия живых животных», - добавила она.

Сам священник и прихожане храма отрицают попытку избавиться от животных и, в свою очередь, говорят о передергиваниях и провокациях со стороны обвинителей.

Подробности истории читайте в материале «Кровь или сок?» на сайте «АиФ-Псков»>>>

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