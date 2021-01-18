Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Разрешён выход на лёд реки Великой в Пскове

18 января 2021 года, 15:21

В Пскове снят запрет выхода на лёд реки Великой в черте города, сообщил «Псковской правде» начальник Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв. Он отметил, что распоряжение было подписано 18 января и выход на лёд разрешён с этого дня.

Разрешён выход на лёд реки Великой в Пскове

Фото Андрея Степанова

Также снят запрет выхода на лёд водоёмов в Усвятском районе. В администрации муниципалитета газете уточнили, что он перестал действовать с 15 января. Ранее уже был снят запрет на посещение водоёмов в Великих Луках.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области отметили, что по самому крупному водоёму региона — Псково-Чудскому озеру - пока отмены запрета выхода на лёд нет. Там всё ещё наблюдается большое количество промоин, что создаёт угрозу для жизни людей.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что выезд транспорта на лёд водоёмов в Псковской области запрещён круглогодично, а также добавили, что выход на лёд в период действия запрета карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

В настоящее время на подъездах к Псково-Чудскому озеру продолжают работать временные посты МЧС и ГИБДД в Неёлово и Солоново, на которых до граждан под роспись доводится информация о действующем запрете, а также вручается памятка. Всего с 11 декабря прошлого года, когда вступил в силу запрет выхода на лёд, до утра 18 января были предупреждены 694 человека.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Эксперт рекомендует псковичам оформлять больничные дистанционно
Семь псковских школьников стали победителями первой зимней многопредметной олимпиады
Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 77-летием освобождением от фашистских захватчиков
Более 50% жителей Псковской области привились от гриппа
Адвокат убил псковича и закопал тело в лесу
Макеты официальных символов 11 муниципалитетов Псковской области утвердил Геральдический совет
Зоозащитники обвиняют священника из Куньинского района в пропаже живших при храме кошек и собак
В самой холодной точке Псковской области зафиксировали 33 градуса мороза
Работу нелегальных кальянных пресекли в Пскове и Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Общество / Здоровье
15 января 16:15

5 вопросов о вакцинации от коронавируса

Где, как и кто в Псковской области может сделать прививку от COVID-19?
Каникулы строгого режима

Общество
13 января 14:00

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области
Чем сердце успокоится?

Общество / Здоровье
11 января 17:50

Чем сердце успокоится?

Об опасности ишемических атак