Разрешён выход на лёд реки Великой в Пскове

В Пскове снят запрет выхода на лёд реки Великой в черте города, сообщил «Псковской правде» начальник Комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв. Он отметил, что распоряжение было подписано 18 января и выход на лёд разрешён с этого дня.

Также снят запрет выхода на лёд водоёмов в Усвятском районе. В администрации муниципалитета газете уточнили, что он перестал действовать с 15 января. Ранее уже был снят запрет на посещение водоёмов в Великих Луках.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области отметили, что по самому крупному водоёму региона — Псково-Чудскому озеру - пока отмены запрета выхода на лёд нет. Там всё ещё наблюдается большое количество промоин, что создаёт угрозу для жизни людей.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что выезд транспорта на лёд водоёмов в Псковской области запрещён круглогодично, а также добавили, что выход на лёд в период действия запрета карается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

В настоящее время на подъездах к Псково-Чудскому озеру продолжают работать временные посты МЧС и ГИБДД в Неёлово и Солоново, на которых до граждан под роспись доводится информация о действующем запрете, а также вручается памятка. Всего с 11 декабря прошлого года, когда вступил в силу запрет выхода на лёд, до утра 18 января были предупреждены 694 человека.