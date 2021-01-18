В Пскове начался демонтаж новогоднего убранства

По его словам, центральную елку закончат разбирать 19 января: сегодня вывезут ветки и лампочки, завтра – каркас.

Далее рабочие вывезут украшения из Дендропарка, Ботанического сада и сквера имени Кутузова. «Последним будет Детский парк. Хотим оставить всю красоту подольше, чтобы дети любовались», - отметил Сергей Федоров.

Точные сроки, когда в Пскове будут демонтированы все украшения, неизвестны. «Надеюсь, что до конца недели мы закончим. Погода вносит свои коррективы», - подчеркнул руководитель Специализированной службы и добавил, что некоторое оборудование не может использоваться по определенным нормам.