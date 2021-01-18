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Происшествия / Преступление

Работу нелегальных кальянных пресекли в Пскове и Великих Луках

18 января 2021 года, 13:26

16 января в ходе профилактического рейда по досуговым заведениям в Пскове и Великих Луках полицейские выявили несколько нарушителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Работу нелегальных кальянных пресекли в Пскове и Великих Луках

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Так, правоохранительные органы пресекли работу нелегальной кальянной на улице Рокоссовского в Пскове. Заведение нарушило сразу несколько правил, утвержденных Указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года: мероприятие проходило ночью, а всем посетителям предлагали услуги по курению кальяна.

В отношении организатора нелегальной вечеринки и восьми присутствующих на ней составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В настоящее время ведется проверка.

Аналогичное нарушение выявили и в Великих Луках. Там сотрудники ОМВД посетили кальянную на улице Некрасова. В заведении было около 20 посетителей. По этому факту также проходит проверка.

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