Работу нелегальных кальянных пресекли в Пскове и Великих Луках

16 января в ходе профилактического рейда по досуговым заведениям в Пскове и Великих Луках полицейские выявили несколько нарушителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, правоохранительные органы пресекли работу нелегальной кальянной на улице Рокоссовского в Пскове. Заведение нарушило сразу несколько правил, утвержденных Указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года: мероприятие проходило ночью, а всем посетителям предлагали услуги по курению кальяна.

В отношении организатора нелегальной вечеринки и восьми присутствующих на ней составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). В настоящее время ведется проверка.

Аналогичное нарушение выявили и в Великих Луках. Там сотрудники ОМВД посетили кальянную на улице Некрасова. В заведении было около 20 посетителей. По этому факту также проходит проверка.