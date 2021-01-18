Пожилой пскович убил жену лопатой

78-летний пскович убил свою жену лопатой, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова.

В ночь с 25 на 26 июня 2020 года между супругами возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры пожилой мужчина взял совковую лопату и нанес жене несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следствие установило, что в момент совершения преступления мужчина был невменяем. Он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Прокуратура направила уголовное дело в Псковский городской суд для рассмотрения. Вследствие болезненного состояния психики, ведомство рекомендует применить к подозреваемому меры медицинского характера.