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Происшествия / Преступление

Пожилой пскович убил жену лопатой

18 января 2021 года, 11:04

78-летний пскович убил свою жену лопатой, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пскова.

В ночь с 25 на 26 июня 2020 года между супругами возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры пожилой мужчина взял совковую лопату и нанес жене несколько ударов по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Следствие установило, что в момент совершения преступления мужчина был невменяем. Он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Прокуратура направила уголовное дело в Псковский городской суд для рассмотрения. Вследствие болезненного состояния психики, ведомство рекомендует применить к подозреваемому меры медицинского характера.

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