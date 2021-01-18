Видео с жестокими кадрами появилось в группах «Подслушано в Палкино» и «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Двое мужчин, прогуливаясь по поселку, подробно снимали все происходящее.

Полиция проводит проверку по факту избиения собаки и повреждения ёлки в Палкино, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Один из товарищей, предположительно нетрезвый, нес на руках пса и что-то говорил ему. Затем мужчина бросил животное на снег и ударил его, после чего собака убежала.

Затем мужчина решил забраться на новогоднюю ель. Ломая ветви и срывая украшения, он залез на дерево, а потом сорвался в снег.

В видео вандал несколько раз повторяет: «Я придурок, у меня даже справка есть, так что мне ничего не будет!»

«В настоящее время полицией проводится проверка по фактам, изображенным на видео. Личности граждан установлены, - отметили в УМВД. - Устанавливается местонахождение мужчины, повредившего елку и ударившего собаку. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности».