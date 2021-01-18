183 ковидбольных выявили в Псковской области за сутки

Больше всего заболевших добавилось в Пскове – 72 человека (всего 10 тыс. 97). В Псковском районе заболели 44 человека (всего 2 тыс. 352). 9 ковидбольных обнаружили в Невельском районе (всего 1 тыс. 133), 8 — в Пыталовском (всего 190) и по 7 — в Новосокольническом (всего 629), Бежаницком (всего 230) и Пушкиногорском (всего 210). 6 человек заразились в Порховском (всего 897) и Пустошкинском (всего 220) районах. 5 инфицированных выявили в Островском районе (всего 1 тыс. 301), 3 — в Опочецком (всего 731). По 2 заболевших находятся в Гдовском (всего 300), Локнянском (всего 187) и Усвятском (всего 117) районах, по 1 — в Печорском (всего 548) и Себежском (всего 338).

Общее число заболевших COVID-19 составляет 27 тыс. 605. С начала пандемии от коронавируса поправились 14 тыс. 944 человека. В частности, 115 пациентов выздоровели за минувшие сутки. «Сохраняется тенденция к снижению динамики распространения заболевания», - отметил глава региона.

17 января в Псковской области провели 717 исследований на коронавирус. Всего обработаны 233 тыс. 853 теста.

Количество умерших — 111 человек.