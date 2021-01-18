Мечты 166 детей из Псковской области исполнятся в рамках акции «Елка желаний»

«В этом году 166 желаний деток, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, будут исполнены, в том числе 11 из них – с федеральной Елки желаний», - написал глава региона.

По его словам, 27 ребят получили подарки еще до Нового года. Игрушки и другие подарки в учреждения передали волонтеры.

Также все дети, участвующие в акции, получили сладкие подарки и письма от Деда Мороза. В ближайшие дни «Фабрика Мороженого» доставит в социальные учреждения Пскова, Великих Лук, Печор, Красногородска и Опочки натуральное мороженое.

Все остальные желания: поездки в лагеря и развлекательные центры, встречи со знаменитостями, посещение крупных спортивных мероприятий и концертов - будут исполнены до конца 2021 года.

«Я лично взял 7 желаний. Все они очень разные, и про каждое будет отдельная история», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто откликнулся и подарил дестям праздник.

«Елка Желаний» проходит в Псковской области второй год подряд. Поддержку акции оказывает Фонд Развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».