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Общество

Мечты 166 детей из Псковской области исполнятся в рамках акции «Елка желаний»

18 января 2021 года, 09:33

Мечты 166 детей исполнятся в рамках акции «Елка желаний», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В этом году 166 желаний деток, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, будут исполнены, в том числе 11 из них – с федеральной Елки желаний», - написал глава региона.

Мечты 166 детей из Псковской области исполнятся в рамках акции «Елка желаний»

По его словам, 27 ребят получили подарки еще до Нового года. Игрушки и другие подарки в учреждения передали волонтеры. 

Также все дети, участвующие в акции, получили сладкие подарки и письма от Деда Мороза. В ближайшие дни «Фабрика Мороженого» доставит в социальные учреждения Пскова, Великих Лук, Печор, Красногородска и Опочки натуральное мороженое.

Все остальные желания: поездки в лагеря и развлекательные центры, встречи со знаменитостями, посещение крупных спортивных мероприятий и концертов - будут исполнены до конца 2021 года.

«Я лично взял 7 желаний. Все они очень разные, и про каждое будет отдельная история», - отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто откликнулся и подарил дестям праздник.

«Елка Желаний» проходит в Псковской области второй год подряд. Поддержку акции оказывает Фонд Развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

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