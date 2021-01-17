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Общество / Здоровье

96 путёвок в санатории приобрели для медработников Псковской области

17 января 2021 года, 16:59

96 путёвок в санатории приобрели для медицинских работников Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

96 путёвок в санатории приобрели для медработников Псковской области

Фото из Instagram губернатора

На путёвки направили средства, которые были собраны в рамках акции «Спасибо медикам» и переданы в Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Всего в акции участвовали почти тысяча человек и 20 региональных компаний. В сумме удалось собрать 1,2 млн рублей.

Отдыхать медиков направят в санатории, расположенные в регионе, - «Хилово», «Голубые озера» и «Череха».

«Акция в очередной раз доказала, что жители нашей области всегда готовы поддержать друг друга – даже в самых непростых обстоятельствах», - заявил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто принял в ней участие.

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