96 путёвок в санатории приобрели для медработников Псковской области

96 путёвок в санатории приобрели для медицинских работников Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

На путёвки направили средства, которые были собраны в рамках акции «Спасибо медикам» и переданы в Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Всего в акции участвовали почти тысяча человек и 20 региональных компаний. В сумме удалось собрать 1,2 млн рублей.

Отдыхать медиков направят в санатории, расположенные в регионе, - «Хилово», «Голубые озера» и «Череха».

«Акция в очередной раз доказала, что жители нашей области всегда готовы поддержать друг друга – даже в самых непростых обстоятельствах», - заявил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто принял в ней участие.